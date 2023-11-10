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Внешняя политика 10.11.2023 23:18

Баку предложил ЮНЕСКО направить в Армению миссию для оценки состояния культурного наследия Азербайджана

Замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов провел в Париже встречи с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле и заместителем гендиректора по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос.

«На встречах состоялся обмен мнениями об отношениях Азербайджан-ЮНЕСКО, текущей повестке сотрудничества, в том числе перспективах сотрудничества в области социальных и гуманитарных наук, многочисленных инициативах, выдвинутых нашей страной», - отмечает МИД Азербайджана.

Мамедов на этих встречах также подробно проинформировал собеседников об уничтожении Арменией исторических, культурных и религиозных памятников, как на территории Азербайджана, так и в самой Армении. «В связи с этим (азербайджанская сторона - ИФ) выступила с призывом направить в Армению миссию по сбору фактов с целью оценки нынешнего состояния культурного наследия Азербайджана», - подчеркивает МИД.

Замминистра также заявил о необоснованности заявлений Армении о том, что культурные и исторические памятники в Карабахе якобы находятся в опасности после антитеррористических мер, проведенных Азербайджаном (в сентябре 2023г – ИФ). Мамедов в связи с этим подчеркнул, что две миссии ООН, посетившие регион (в октябре 2023 года – ИФ) подтвердили необоснованность заявлений Армении.

Р.Ахмедов

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Тэги: МАМЕДОВ, ЮНЕСКО, АРМЕНИЯ, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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