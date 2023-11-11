Армия обороны Израиля за ночь уничтожила несколько объектов ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ночных ударов уничтожила несколько объектов группировки ХАМАС в секторе Газа, включая подземный тоннель и оружейный склад, сообщает Times of Israel.
Силы ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили вход в тоннель, расположенный возле школы. Кроме того, ВМС Израиля нанесли удар по оружейным складам, принадлежавшим группировке.
Помимо этого, израильские военные нанесли удары по северу анклава, целью были здания, которые использовали бойцы ХАМАС. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала сухопутной операции в анклаве израильские силы захватили контроль над 11 форпостами
Между тем, газета Times of Israel также сообщает, что сирена, предупреждающая об атаке дронов, в субботу утром прозвучала в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля, а также в некоторых других близлежащих пунктах близ границы с Ливаном. Также в израильском городе Маргалиот в том же приграничном районе раздалась сирена, предупреждающая о ракетном обстреле.
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