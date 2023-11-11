ГНС увеличила за 10 мес. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 14%

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана увеличила в январе-октябре 2023 года сборы по отчислениям в обязательные социальные фонды.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ГНС, за январь-октябрь 2023 года сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 4,2 млрд манатов (рост на 14,4% или 532,6 млн манатов от показателя 10 месяцев 2022 года). В том числе от внебюджетных организаций получено 2,7 млрд манатов (+15,3%).

Сборы на страхование по безработице составили 148,7 млн манатов (+15,8%), в том числе от внебюджетных организаций – 110,1 млн манатов (+15,5%).

Поступления по отчислениям на обязательное медицинское страхование в январе-октябре составили 765,3 млн манатов (+15,6%), в том числе от внебюджетных организаций – 539,2 млн манатов (+16,8%).

Р.Ахмедов