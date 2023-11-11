Участники саммита в Саудовской Аравии призвали к прекращению боевых действий в Газе

Участники саммита мусульманских стран в Эр-Рияде призвали к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и раскритиковали действия Израиля, сообщили в субботу ближневосточные СМИ со ссылкой на совместное заявление Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Участники саммита "осудили израильскую агрессию, военные преступления и варварские и бесчеловечные массовые убийства со стороны оккупационных сил в секторе Газа", - говорится заявлении по итогам саммита.
Члены ЛАГ и ОИС также призвали к прекращению осады сектора Газа, допуску туда гуманитарной помощи и прекращению поставок оружия в Израиль.
Внеочередной совместный саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств прошел 11 ноября в Саудовской Аравии.
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