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Дальнее зарубежье 11.11.2023 21:44

Участники саммита в Саудовской Аравии призвали к прекращению боевых действий в Газе

Участники саммита мусульманских стран в Эр-Рияде призвали к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и раскритиковали действия Израиля, сообщили в субботу ближневосточные СМИ со ссылкой на совместное заявление Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Участники саммита "осудили израильскую агрессию, военные преступления и варварские и бесчеловечные массовые убийства со стороны оккупационных сил в секторе Газа", - говорится заявлении по итогам саммита.

Члены ЛАГ и ОИС также призвали к прекращению осады сектора Газа, допуску туда гуманитарной помощи и прекращению поставок оружия в Израиль.

Внеочередной совместный саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств прошел 11 ноября в Саудовской Аравии.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, САММИТ, ГАЗА


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