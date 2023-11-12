Израильские военные заверяют, что не осаждают больницу в Газе

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге в субботу заявил, что израильские военные не ведут осаду больницы Аш-Шифа на севере сектора Газа, передает The Times of Israel.
"Из Газы поступило много дезинформации. Никакой осады больницы нет", - подчеркнул Хагари.
"ХАМАС лжет о том, что происходит в больницах. Уже вчера они поспешили обвинить нас в нападении на больницу Аш-Шифа. Мы проверили наши системы: там был неудачный запуск ракет со стороны террористических организаций в анклаве", - добавил представитель ЦАХАЛ.
Кроме того, Хагари вновь призвал пациентов, сотрудников больниц сектора Газа и всех мирных жителей с севера анклава эвакуироваться на юг.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 11 тыс. человек.
Накануне стало известно, что израильские танки окружили больницу Аль-Наср в Газе. Ее директор Мустафа аль-Калут, отметил, что медицинское учреждение подверглось бомбардировке. По его словам, больница "полностью окружена", что делает невозможным эвакуацию персонала, пациентов и укрывающихся там мирных жителей.
Также ударам подверглись как минимум две другие больницы на севере анклава, в частности, больница аль - Шифа в городе Газа. Представитель Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что медучреждение "подверглось бомбардировке".
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