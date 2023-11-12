Министры обороны США и Украины обсудили военные потребности Киева

Глава Пентагона Ллойд Остин и украинский министр обороны Рустем Умеров обсудили потребности Украины в военной помощи со стороны США.

"Министр обороны Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым (...). Они обсудили приоритеты помощи в области безопасности", - говорится в сообщении американского военного ведомства.

Стороны также коснулись планов предстоящей позднее в ноябре встречи контактной группы по обороне Украины, а также обсудили "последние события на поле боя", отметил Пентагон.

В американском конгрессе существуют серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины, против помощи выступает значительное число республиканцев.