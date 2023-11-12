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Дальнее зарубежье 12.11.2023 11:20

Министры обороны США и Украины обсудили военные потребности Киева

Глава Пентагона Ллойд Остин и украинский министр обороны Рустем Умеров обсудили потребности Украины в военной помощи со стороны США.

"Министр обороны Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым (...). Они обсудили приоритеты помощи в области безопасности", - говорится в сообщении американского военного ведомства.

Стороны также коснулись планов предстоящей позднее в ноябре встречи контактной группы по обороне Украины, а также обсудили "последние события на поле боя", отметил Пентагон.

В американском конгрессе существуют серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины, против помощи выступает значительное число республиканцев.

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Тэги: США, УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, ПОТРЕБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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