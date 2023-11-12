Австралия выдвинула требование к Израилю по Газе

Глава МИД Австралии Пенни Вонг назвала ужасающим количество пострадавших от атак Израиля на сектор Газа среди мирного населения, передает Al Jazeera. По ее словам, Канберра призывает к прекращению нападения на медицинские объекты в регионе.
"Мы действительно призываем Израиль прекратить нападения на больницы. Мы понимаем аргумент о том, что ХАМАС зарылся в гражданскую инфраструктуру. Но, вы знаете, я думаю, международное сообщество, глядя на то, что происходит в больницах, сказало бы Израилю: это учреждения, охраняемые международным правом, и мы хотим, чтобы вы это сделали", - отметила Вонг.
Она добавила, что Австралия выступает за шаги в направлении прекращения огня в Газе, но не будет просить Израиль об одностороннем решении по этому вопросу. Вонг подчеркнула, что ХАМАС все еще удерживает заложников и стороны должны договориться об остановке боевых действий.
В.Алиев
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Марокко
Участники арабо-исламского саммита осудили действия Израиля в Газе, потребовали прекращения агрессии
МИД Азербайджана считает провокацией заявление посла Ирана в Армении
ГНС увеличила за 10 мес. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 14%
Российский газ продолжает поступать в многие страны ЕС, в том числе формально отказавшиеся от него - Миллер
МЧС Азербайджана ведет поиски двух рыбаков, пропавших в Каспийском море
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E
Профсоюз голливудских актеров договорился с медиакомпаниями и приостановил забастовку
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире