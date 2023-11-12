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Дальнее зарубежье 12.11.2023 15:40

Австралия выдвинула требование к Израилю по Газе

Глава МИД Австралии Пенни Вонг назвала ужасающим количество пострадавших от атак Израиля на сектор Газа среди мирного населения, передает Al Jazeera. По ее словам, Канберра призывает к прекращению нападения на медицинские объекты в регионе.

"Мы действительно призываем Израиль прекратить нападения на больницы. Мы понимаем аргумент о том, что ХАМАС зарылся в гражданскую инфраструктуру. Но, вы знаете, я думаю, международное сообщество, глядя на то, что происходит в больницах, сказало бы Израилю: это учреждения, охраняемые международным правом, и мы хотим, чтобы вы это сделали", - отметила Вонг.

Она добавила, что Австралия выступает за шаги в направлении прекращения огня в Газе, но не будет просить Израиль об одностороннем решении по этому вопросу. Вонг подчеркнула, что ХАМАС все еще удерживает заложников и стороны должны договориться об остановке боевых действий.

В.Алиев

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ТРЕБОВАНИЕ, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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