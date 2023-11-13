Госслужба по имущественным вопросам отбирает компанию для оценки госимущества в 2024г

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана отбирает компанию для оценки госимущества, расположенного в различных городах и регионах страны в течение 2024 года.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия - 350 манатов.

По условиям тендера, в обязанности оценщика входит: оценка уставного капитала 10 госпредприятий, которые будут преобразованы в акционерные общества; оценка имущества 250 малых предприятий и объектов; оценка 1500 земельных участков; оценка 500 транспортных средств.

Услуги оценщика должны быть рассчитаны на 12 месяцев.

Предложения от компаний принимаются до 16:00 11 декабря. Процедура вскрытия предложений состоится 12 декабря в 10:00.

Контактное лицо: Кенан Аскеров;

Телефон: (+99412) 311-01-60 (1457); Email: keskerov@emlak.gov.az.

Х.Насирзаде