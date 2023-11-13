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АПК 13.11.2023 20:31

Дагестан с начала ноября отправил в Азербайджан 40 т молочной продукции

Поставки молочной продукции из Дагестана в Азербайджан с начала ноября 2023 года составили 40 тонн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, с начала ноября из Дагестана в Азербайджан отправлено также 42 тонн рыбы.

По данным ведомства, с начала ноября из Дагестана в Азербайджан и Грузию отправлено животноводческой продукции общим весом 30 тыс. тонн и более 6 тыс. животных.

В Службе подчеркнули, что вся продукция перед отправкой прошла проверку качества на соответствие ветеринарно-санитарных требований и была признана безопасной.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДАГЕСТАН, ЖИВОТНЫЕ, ИМПОРТ

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