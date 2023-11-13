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Международное сообщество через две-три недели начнет оказывать серьезное давление на Израиль из-за Газы - глава МИД

Израиль начнет испытывать сильное давление международного сообщества в связи с ситуацией с сектором Газа через две - три недели, заявил в понедельник журналистам глава израильского МИД Эли Коэн.

"Министр оценил, что у Израиля есть "время на дипломатию" в две или три недели, прежде чем международное давление начнет всерьез расти. Однако он не сказал, в чем оно, по его мнению, будет проявляться", - сообщает The Times of Israel.

Он отметил, что 240 заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС, являются главным фактором, дающим право Израилю на ведение операции.

Между тем в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил ливанское движение "Хезболла" о том, что оно "играет с огнем".

"Есть такие, кто думают, что они могут усилить свои атаки на наши войска и мирных жителей. Это игры с огнем (...) Они не должны испытывать нас, поскольку мы продемонстрировали лишь небольшую долю нашей силы", - цитирует The Times of Israel его слова.

"Мы собираемся победить. Пауз нет. Это не операция, это не очередной раунд боевых действий. Мы идем за полной победой", - подчеркнул глава израильского правительства.

В свою очередь в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявили, что в ближайшие двое суток гуманитарная операция в анклаве остановится из-за нехватки топлива. "Гуманитарная операция в секторе Газа встанет в ближайшие 48 часов, поскольку в Газу не разрешено ввозить топливо", - написал в соцсети X директор по делам агентства в Газе Томас Уайт.

В пресс-релизе БАПОР сообщается, что с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа погиб 101 сотрудник агентства. Среди них - учителя, директора школ, медицинские работники, инженеры, вспомогательный персонал.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИР, ГАЗА, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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