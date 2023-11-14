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Финансы 14.11.2023 19:42

Coty увеличил объем программы выкупа акций на $600 млн - до $1 млрд

Совет директоров Coty Inc., одного из крупнейших мировых производителей косметики и парфюмерии, утвердил расширение программы выкупа акций компании на $600 млн - до $1 млрд, сообщается в пресс-релизе.

Программа buyback будет действовать до конца 2026 финансового года, который завершится 30 июня 2026 года.

В сообщении Coty также говорится, что компания ожидает "сохранения сильного свободного денежного потока" и стабильного сокращения доли заемных средств.

Котировки акций Coty на дополнительных торгах в понедельник выросли на 2,2% после публикации новости. Рыночная стоимость компании с начала 2023 года увеличилась на 15,3% (до $8,7 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 14,9%.

Coty, основанная в Париже в 1904 году, производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под более чем 70 брендами, включая CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu. Контролирующим акционером Coty является инвесткомпания JAB Holding, подконтрольная семье германского миллиардера Рейманна.

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Тэги: США, КОСМЕТИКА, КОМПАНИЯ, BUYBACK

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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