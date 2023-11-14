Баку и Рабат подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики

Баку и Рабат подписали 5 документов по итогам второго заседания межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству Азербайджан-Марокко.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» по информации МИД Марокко, заседание МПК прошло 13 ноября в Рабате при участии ее сопредседателей - глав МИД Азербайджана и Марокко Джейхуна Байрамова и Насера Буриты.

В частности, по итогам МПК стороны подписали следующие документы: рамочное соглашение в области логистики; соглашение о сотрудничестве в области энергетики; меморандум о взаимопонимании в области окружающей среды и устойчивого развития; меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере занятости; меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

Р.Керимов