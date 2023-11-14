Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.0185 GBR   2.086 TRY   0.0594

Цена на нефть

13.11 $/bbl +/- WTI 78.26 +1.09 Brent 82.52 +1.09

Внешняя политика 14.11.2023 10:53

Баку и Рабат подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики

Баку и Рабат подписали 5 документов по итогам второго заседания межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству Азербайджан-Марокко.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» по информации МИД Марокко, заседание МПК прошло 13 ноября в Рабате при участии ее сопредседателей - глав МИД Азербайджана и Марокко Джейхуна Байрамова и Насера Буриты.

В частности, по итогам МПК стороны подписали следующие документы: рамочное соглашение в области логистики; соглашение о сотрудничестве в области энергетики; меморандум о взаимопонимании в области окружающей среды и устойчивого развития; меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере занятости; меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МАРОККО, МПК, ДОКУМЕНТЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az