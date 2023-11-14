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ТЭК 14.11.2023 11:10

Добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг будет на уровне 0,7 млн б/с - ОПЕК

ОПЕК сохранил прогноз по среднесуточной добыче жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане в 2023 году на уровне 0,7 млн баррелей, что соответствует показателю 2022 года.

Такие данные приводятся в ежемесячном отчете организации, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно отчету, в сентябре добыча ЖУВ в Азербайджане увеличилась на 6 тыс. б/с по сравнению с показателем августа, составив в среднем 0,6 млн б/с (спад на 41 тыс. б/с в годовом исчислении).

«Согласно официальным источникам, добыча нефти в Азербайджане в сентябре составила в среднем 504 тыс. б/с, конденсата – 139 тыс. б/с. Прогнозируется, что добыча ЖУВ в стране в 2023 году сократится примерно на 20 тыс. б/с и составит в среднем 0,7 млн б/с. Это пересмотр (прогноза - ИФ) в сторону снижения примерно на 8 тыс. б/с, обусловленный более низкой, чем ожидалось, добычей на крупных нефтяных месторождениях в сентябре», - говорится в отчете.

По информации ОПЕК, ожидается, что в этом году спад нефтедобычи на старых месторождениях, таких как Азери, Чираг и Гюнешли (блок АЧГ), будет компенсирован за счет наращивания добычи на других месторождениях.

В 2024 году ОПЕК прогнозирует добычу ЖУВ в Азербайджане также в среднем на уровне 0,7 млн б/с. При этом прогнозируется, что добыча будет частично обеспечена за счет газоконденсатных проектов «Шах-Дениз», «Абшерон» и «Умид-Бабек».

«Добыча на блоке АЧГ в Азербайджане также должна получить импульс в следующем году с запуском седьмой платформы «Центральный Восточный Азери». Однако, ожидается, что это не остановит общий темп снижения (нефтедобычи по АЧГ – ИФ)», - подчеркивает ОПЕК.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК, ЖУВ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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