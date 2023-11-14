Добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг будет на уровне 0,7 млн б/с - ОПЕК

ОПЕК сохранил прогноз по среднесуточной добыче жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане в 2023 году на уровне 0,7 млн баррелей, что соответствует показателю 2022 года.
Такие данные приводятся в ежемесячном отчете организации, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Согласно отчету, в сентябре добыча ЖУВ в Азербайджане увеличилась на 6 тыс. б/с по сравнению с показателем августа, составив в среднем 0,6 млн б/с (спад на 41 тыс. б/с в годовом исчислении).
«Согласно официальным источникам, добыча нефти в Азербайджане в сентябре составила в среднем 504 тыс. б/с, конденсата – 139 тыс. б/с. Прогнозируется, что добыча ЖУВ в стране в 2023 году сократится примерно на 20 тыс. б/с и составит в среднем 0,7 млн б/с. Это пересмотр (прогноза - ИФ) в сторону снижения примерно на 8 тыс. б/с, обусловленный более низкой, чем ожидалось, добычей на крупных нефтяных месторождениях в сентябре», - говорится в отчете.
По информации ОПЕК, ожидается, что в этом году спад нефтедобычи на старых месторождениях, таких как Азери, Чираг и Гюнешли (блок АЧГ), будет компенсирован за счет наращивания добычи на других месторождениях.
В 2024 году ОПЕК прогнозирует добычу ЖУВ в Азербайджане также в среднем на уровне 0,7 млн б/с. При этом прогнозируется, что добыча будет частично обеспечена за счет газоконденсатных проектов «Шах-Дениз», «Абшерон» и «Умид-Бабек».
«Добыча на блоке АЧГ в Азербайджане также должна получить импульс в следующем году с запуском седьмой платформы «Центральный Восточный Азери». Однако, ожидается, что это не остановит общий темп снижения (нефтедобычи по АЧГ – ИФ)», - подчеркивает ОПЕК.
Н.Аббасова
Азерэнержи отбирает подрядчика для подключения ЛЭП между подстанциями «Шуша» и «Ханкенди 1» к подстанции «Ханкенди 2»
Алиев обсудил с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана углубление экономических связей Баку и Ташкента
МИД Азербайджана назвал неприемлемым и неадекватным заявление Борреля
ATU направит около 600 тыс. манатов на ремонт 4 этажа учебно-терапевтической клиники
Многие отельеры Турции на лето 2024 года снизили цены на 30%
В Азербайджане за 10 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули почти 127 млн манатов
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Южная Корея намерена сдерживать КНДР демонстрацией возможностей военного союза с США
Пашинян не поедет на саммит ОДКБ в Минске
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире