Stellantis предложит добровольное увольнение половине «белых воротничков» в США

Европейский автомобильный концерн Stellantis NV намерен предложить половине "белых воротничков" в США возможность добровольного увольнения с выплатой выходного пособия.

Как пишет CNBC, такая возможность будет предоставлена 6,4 тыс. из 12,7 тыс. сотрудников, не состоящих в профсоюзе и проработавших в компании не менее 5 лет. Срок действия предложения истекает 8 декабря.

"На фоне сложных рыночных условий для американской автомобильной отрасли, Stellantis принимает необходимые меры по защите компании и наших операций, - говорится в электронном письме компании, оказавшемся в распоряжении CNBC. - Stellantis предложит возможность добровольного ухода сотрудникам, которые не входят в профсоюз и хотят уволиться или выйти на пенсию, с выгодными компенсационными выплатами".

Представитель Stellantis отклонила запрос о комментарии по поводу общего количества запланированных увольнений или объема средств, которые таким образом ожидает сэкономить компания. Также она не стала комментировать, пойдет ли автопроизводитель на принудительные увольнения в случае, если достаточное число сотрудников не выразит желания уйти добровольно.

В конце октября автоконцерн, который был создан в начале 2021 года путем слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV и французской PSA Group, достиг предварительного соглашения с профсоюзом работников автомобильной отрасли (United Auto Workers, UAW). Это положило конец забастовке более 14 тыс. работников предприятий Stellantis, а также распределительных центров компании по всей стране. Соглашение предусматривает повышение зарплат работников в среднем на 25% в течение четырехлетнего срока контракта, а также улучшение ряда других условий.