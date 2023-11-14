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Внешняя политика 14.11.2023 17:45

Азербайджан и Марокко провели первый бизнес-форум

Министр иностранных дел Азербайджана, сопредседатель межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Марокко с азербайджанской стороны Джейхун Байрамов сообщил, что принял участие в первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме.

«Рад выступить со вступительной речью на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме (в Рабате – ИФ)», - написал Байрамов во вторник в соцсети «Х» (ранее твиттер).

«Форум станет важной вехой в изучении взаимовыгодных возможностей», - добавил глава МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: МАРОККО, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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