Азербайджан и Марокко провели первый бизнес-форум

Министр иностранных дел Азербайджана, сопредседатель межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Марокко с азербайджанской стороны Джейхун Байрамов сообщил, что принял участие в первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме.
«Рад выступить со вступительной речью на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме (в Рабате – ИФ)», - написал Байрамов во вторник в соцсети «Х» (ранее твиттер).
«Форум станет важной вехой в изучении взаимовыгодных возможностей», - добавил глава МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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