Лукашенко посоветовал Пашиняну не принимать поспешных решений - пресс-секретарь белорусского президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, отказавшемуся приехать на саммит ОДКБ в Минск, не принимать поспешных решений, обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехать на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, которую планируется провести в Минске 23 ноября", - заявила пресс-секретарь, которую цитирует госагентство БелТА.
Она сообщила, что "14 ноября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Никола Пашиняна. Стороны обсудили ситуацию на Кавказе, двусторонние отношения и повестку дня предстоящего саммита ОДКБ".
По ее словам, армянский лидер уже не в первый раз отказывается принимать участие в интеграционных мероприятиях, в октябре он пропустил саммит СНГ в Бишкеке.
"Президент понимает, что это дело руководителя любого государства. Приглашение было адресовано премьер-министру Армении так же, как и другим главам государств. Президенту России, например, также в ходе недавно состоявшегося телефонного разговора. Он приглашение принял", - сказала Эйсмонт.
Она добавила, что "исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию".
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