ПА ОБСЕ: необходимо конструктивное взаимодействие для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией и подписание мирного договора между двумя странами возможно при наличии конструктивного взаимодействия.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», об этом говорится в заявлении председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каума (Финляндия) и спецпредставителя по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия) по итогам визита в Азербайджан, завершившегося во вторник.
«В рамках визита в Азербайджан председатель ПА ОБСЕ и спецпредставитель по Южному Кавказу обсудили с политическим руководством страны необходимость достижения полного урегулирования с Арменией после восстановления Баку в сентябре контроля над Карабахским регионом Азербайджана. Конструктивное взаимодействие необходимо для продвижения мирного соглашения и нормализации отношений», - отмечается в заявлении.
«Все стороны согласились, что продвижение мирного процесса отвечает интересам международной стабильности», - подчеркивается в заявлении.
Представители ПА ОБСЕ положительно оценили значительные усилия властей Азербайджана по восстановлению Карабахского региона.
Р.Ахмедов
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