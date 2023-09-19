Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8157 RUR   0.0176 GBR   2.1042 TRY   0.0629

Цена на нефть

18.09 $/bbl +/- WTI 91.48 +0.71 Brent 94.43 +0.50

Регион 19.09.2023 16:22

Д.п. ОБСЕ планирует встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил о планах встретиться во вторник с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Нью-Йорке.

«Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке», - написал Османи во вторник в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОБСЕ, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Байрамов подтвердил приверженность Баку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией Байрамов обсудил с постпредами при ОБСЕ отношения Азербайджана и Армении в постконфликтный период Алиев сообщил, что Баку и Ереван проведут новые встречи по нормализации отношений В БДИПЧ ОБСЕ потребовали от Еревана расследовать жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим ОБСЕ выступает на прямые контакты между Баку и Ереваном для нормализации отношений - Османи Алиев расценил инцидент на азербайджано-армянской границе как «целенаправленную провокацию» Еревана Армения помешала принять в ОБСЕ декларацию с осуждением теракта против посольства Азербайджана в Иране - источник Байрамов обвинил Армению в имитации по всем трем направлениям мирного процесса Азербайджан отказался обсуждать бюджет ОБСЕ на 2023г до решения вопроса вокруг отправки группы наблюдателей в Армению Миссия ОБСЕ, направляемая в Армению, не имеет мандата от организации и должна оцениваться как частный визит – МИД Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az