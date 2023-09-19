Д.п. ОБСЕ планирует встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил о планах встретиться во вторник с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Нью-Йорке.
«Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке», - написал Османи во вторник в соцсети «Х» (ранее твиттер).
Р.Керимов
В Кремле выразили озабоченность боестолкновениями в Карабахе
Генпрокуратура Азербайджана сообщает о гибели гражданского лица в результате обстрела армянскими военными города Шуша
МВД Азербайджана перешло на усиленный режим в связи с АТО в Карабахе
Air Astana из-за ситуации в Карабахе выполняет рейсы в облет данного региона
Equinor объявила о росте стоимости нефтяного оффшорного проекта на $2 млрд
В Азербайджане ограничили доступ к TikTok
GDU направит еще 2,1 млн манат на капремонт корпуса №5
Четверо сотрудников МВД Азербайджана погибли в результате подрыва мины в Карабахе, установленной армянскими НВФ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
Банк Республика открыл новый филиал в Шабране
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС