Д.п. ОБСЕ планирует встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил о планах встретиться во вторник с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Нью-Йорке.

«Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке», - написал Османи во вторник в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Р.Керимов