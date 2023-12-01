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Внешняя политика 01.12.2023 12:37

Глава МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за отъезд армян из Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов возложил на Армению ответственность за то, что армяне покинули Карабахский регион Азербайджана.

Об этом Байрамов заявил на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, прошедшей в четверг на «полях» 30-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.

По информации МИД Азербайджана, Байрамов на встрече подчеркнул, что представители международных организаций подтвердили, что отъезд армян из Карабаха носил добровольный характер и по отношению к мирному армянскому населению не применялось никакого населения. «Ответственность за выезд жителей армянского происхождения из Азербайджана несут Армения и находившийся под ее контролем самопровозглашенный режим», приводит ведомство слова министра.

Байрамов также проинформировал Шмид об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября этого года в Карабахском регионе страны. «Министр отметил недопустимость применения практики двойных стандартов, избирательного подхода к международному праву в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности стран», добавили в министерстве.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ОБСЕ, АРМЕНИЯ


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