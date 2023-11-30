Байрамов предложил провести встречу в рамках мирного процесса с Ереваном на границе либо в нейтральной стране

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 30-ом заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, заявил, что двойные стандарты и селективный подход являются рисками и вызовами в существенной системе международных отношений.
По его словам, которые приводит МИД, в таких условиях особенно важно с уважением относиться к суверенитету государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ.
Байрамов в своем выступлении заявил, что ОБСЕ не смогла эффективно реализовать свой мандат в период бывшего армяно-азербайджанского конфликта, в постконфликтный период ряд стран-членов ОБСЕ, которые являются покровителями Армении, все еще выступают с заявлениями, не отвечающим сегодняшним реалиям.
Глава МИД в своем выступлении заявил, что антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном в Карабахском регионе 19-20 сентября, позволили распустить незаконный режим, а также разоружить армянских военных, которые находились в Карабахе в нарушении обязательств Армении.
Байрамов, касаясь мирных переговоров с Арменией, заявил, что в этом направлении имеются определенные сложности и вызовы, обусловленные тем, что Ереван необоснованно замедляет данный процесс, кроме этого ряд стран пытаются спроектировать на регион Южного Кавказа свои геополитические игры. «Несмотря на это, Азербайджан решительно настроен на достижение прогресса в мирной повестке», - отметил он.
Министр также предложил провести встречу (в рамках мирного процесса – ИФ) на границе Азербайджана с Арменией, либо в третьей стране, которая является непредвзятой и нейтральной.
Р.Ахмедов
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