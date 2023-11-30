Байрамов отправился в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 30 ноября отправился с рабочим визитом в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ.
"Министр Байрамов выступит на 30-ом заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, а также проведет встречи с официальными лицами стран, принимающих участие в мероприятии", - сообщает МИД Азербайджана.
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