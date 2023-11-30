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Внешняя политика 30.11.2023 08:03

Байрамов отправился в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 30 ноября отправился с рабочим визитом в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ.

"Министр Байрамов выступит на 30-ом заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, а также проведет встречи с официальными лицами стран, принимающих участие в мероприятии", - сообщает МИД Азербайджана.

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Тэги: БАЙРАМОВ, ОБСЕ


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