Нацбанк Казахстана запустил реализацию проекта цифрового тенге

Председатель Национальной платежной корпорации Нацбанка Казахстана Бинур Жаленов провел первую транзакцию с использованием цифрового тенге, оплатив чашку кофе, в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана в Алматы, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Цифровой тенге - это третья форма национальной валюты в дополнение к наличным и безналичным (деньгам - ИФ). Точно так же, как купюрами или монетами, вы сможете расплачиваться цифровым тенге в режиме оффлайн без интернета. То есть в привычных банковских приложениях и банковской инфраструктуре вы можете тратить цифровой тенге в режиме оффлайн", - сказал Жаленов в ходе презентации в среду.

По его словам, цифровой тенге доступен через действующие банковские приложения и в целом через инфраструктуру участников финансового рынка.

В свою очередь в пресс-службе Нацбанка уточнили, что платформа цифрового тенге с участием коммерческих банков и их клиентов запущена в пилотном режиме.

"Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка", - отмечается в сообщении регулятора.

По информации Нацбанка, банками-участниками при сотрудничестве с международными платежными системами выпущены цифровые карты, которые "позволяют их держателям проводить платежи и переводы цифрового тенге с физическими и юридическими лицами в привычном режиме за счет "бесшовности" интеграции с действующей платежной инфраструктурой банков".

Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов сообщил, что участниками пилотного проекта являются казахстанские Евразийский банк, Народный банк, банк "ЦентрКредит", Altyn Bank и международные платежные система Visa и Mastercard.

"На данном этапе, в связи с тем, что мы запустили (проект пока - ИФ) только в пилоте, открывается специальная карта, чтобы ограничить число участников. (...) Сейчас можно только через банки-участники. Открывается специальная карта, чтобы ограничить круг участников в пилоте и проконтролировать процесс, и после этого мы будем расширять использование", - сказал Шолпанкулов журналистам.

На первом этапе внедрения цифрового тенге CBDC-карты (Central Bank Digital Currency, цифровая валюта Центробанка - ИФ) будут доступны сотрудникам Национальной платежной корпорации, сообщила пресс-служба Visa в странах Центральной Азии.

Цифровой тенге - это новая форма денег, эмиссию которых будет осуществлять Национальный банк Казахстана. Нацбанк намеревается внедрить цифровой тенге до конца 2025 года в три этапа. Внедрение национальной цифровой валюты, согласно ожиданиям властей, повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования средств и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов.