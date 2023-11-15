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Дальнее зарубежье 15.11.2023 14:04

В Рио-де-Жанейро воздух прогрелся до рекордных 58,5 градуса по Цельсию

В одном из крупнейших городов Бразилии Рио-де-Жанейро побит температурный рекорд, сообщают в среду латиноамериканские СМИ.

По данным местных метеорологических служб, воздух накануне прогрелся до 58,5 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в этом городе за историю метеонаблюдений. Предыдущим рекордом считался показатель в 58 градусов, которые зарегистрировали в феврале 2023 года.

В 15 штатах на юго-востоке, севере и в центральной части Бразилии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремально жаркой погоды. Под эту категорию попала и столица страны Бразилиа.

Жара охватила многие районы Бразилии на минувших выходных. По информации национального регулятора электроэнергетики, в стране фиксируется рекордный уровень потребления энергии, в частности из-за использования кондиционеров.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, РИО, ТЕМПЕРАТУРА, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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