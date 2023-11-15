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Оборона 15.11.2023 12:43

Министр обороны Азербайджана обсудил с руководством EDGE перспективы сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на «полях» международной выставки «Dubai Airshow 2023» ознакомился с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании «EDGE» (ОАЭ).

«На встрече с руководством EDGE состоялся обмен мнениями по перспективам развития военно-технического сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, EDGE, ОБСУЖДЕНИЯ

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