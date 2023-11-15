ABB увеличил за 9 мес. долю на рынке кредитования до 20%

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) в январе-сентябре 2023 года направил свыше 1,7 млрд манатов на кредитование реального сектора, сообщил председатель правления банка Аббас Ибрагимов.

«Мы увеличили нашу долю на рынке во всех сегментах, растем быстрее наших конкурентов. По итогам трех кварталов мы увеличили нашу долю на рынке кредитования на 2 пункта – до 20%, направили более 1,7 млрд манатов на финансирование реального сектора, удвоили скорость прироста количества активных клиентов по сравнению с прошлым годом и достигли высокой чистой прибыли», - сказал Ибрагимов в интервью пресс-службе банка.

Он также отметил, что с 2018 года кредитный портфель банка увеличился с 1,9 млрд манатов до 4,86 млрд манатов (рост в 2,5 раза), число клиентов - с 1,4 млн до 2,3 млн (рост на 64%).

Кроме того, в 2018-2023гг ABB получил суммарную доналоговую прибыль в размере 2 млрд манатов. За этот период налоговые выплаты в госбюджет, выплаты дивидендов, финансирование социальных проектов превысили 1,3 млрд манатов.

Ибрагимов отметил, что банк решил создать для малого бизнеса новую модель обслуживания через цифровые каналы.

«Модель, которую мы планируем внедрить, будет включать в себя простой и привлекательный опыт клиентского обслуживания, ежедневные банковские операции малого бизнеса, полностью цифровой процесс кредитования, различные платежные инструменты и даже решения «Beyond banking», которые упростят их жизнь. Постепенно, создавая новые продукты для малого бизнеса, который становится все более прозрачным, мы хотим привлечь их на нашу цифровую платформу. Это нововведение поможет развитию предпринимательства в стране, сделает финансовые ресурсы более доступными для малого бизнеса», - сказал Ибрагимов.

Помимо этого, банк, по его словам, уже некоторое время работает над технологической и цифровой инфраструктурой, подготавливает API - набор протоколов и инструментов для взаимодействия между различными информационными системами, которые являются основой для перехода к открытому банкингу.

«Наша технологическая инфраструктура полностью готова для взаимодействия с информационными системами внешних организаций или компаний. Мы уже применили некоторые из этих интеграций», - отметил глава банка.

ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Доля правительства в капитале банка составляет 96,37%, в том числе Минфина - 92,56%. Акционерами банка являются 17 юридических лиц и 1780 физических лиц.

Х.Насирзаде