Мехрибан Алиева: в результате антитеррористической операции в сентябре Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет

Первая Леди Азербайджана Мехрибан Алиева заявила, что антитеррористическая операция, проведенная страной в Карабахском регионе в сентябре 2023 года, положила конец армянскому сепаратизму.

«Хотела бы с сожалением отметить, что 4 резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, на протяжении 27 лет оставались на бумаге. В ходе 44-дневной Отечественной войне в 2020 году Азербайджан сам освободил свои земли от оккупации, а в результате антитеррористической операции в сентябре этого года полностью восстановил свой суверенитет, положив конец присутствию остатков армянских вооруженных сил и сепаратизму», - сказала Алиева в видеобращении к участникам проходящего 15 ноября в Стамбуле заседания супруг глав государств и правительств «Единое сердце для Палестины».

По ее словам, в результате 30-летней агрессии Армении против Азербайджана «наши территории были оккупированы, около миллиона наших соотечественников были изгнаны со своих исконных земель, разрушено более 300 городов и сел, уничтожено наше религиозное и культурное наследие».

«Из 67 мечетей на наших оккупированных в свое время землях 65 были полностью разрушены», - подчеркнула Алиева.

Отдел новостей