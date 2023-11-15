Азербайджан поддерживает призывы к немедленному прекращению боевых действий в Газе – Мехрибан Алиева

Первая Леди Азербайджана Мехрибан Алиева обратилась с видеообращением к участникам проходящего в среду в Стамбуле заседания супруг глав государств и правительств «Единое сердце для Палестины».
«Расширение день ото дня масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, которая становится причиной еще большей человеческой трагедии, вызывает серьезную озабоченность. Каждый из нас глубоко потрясен невыносимыми человеческими страданиями, которые мы наблюдаем с болью в сердце. Крайне прискорбно, что больше всего от этого вооруженного противостояния страдают гражданские лица, особенно женщины и дети. При проведении военных действий необходимо соблюдать международное гуманитарное право. Выражаю соболезнования близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан поддерживает призывы к немедленному прекращению боевых действий (в Газе – ИФ) и проголосовал за принятую Генеральной Ассамблеей ООН в октябре резолюцию, связанную со сложившейся напряженностью», - сказала Алиева.
Она также отметила, что Азербайджан выступает за разрешение палестино-израильского конфликта на основе принципа «двух государств» в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
«В период нашего председательства в Движении неприсоединения с 2019 года мы постоянно уделяли внимание палестинскому вопросу. Верю, что начало деятельности представительского офиса нашей страны в городе Рамалла в этом году придаст импульс развитию азербайджано-палестинских отношений», - подчеркнула Алиева.
По ее словам, за последние десять лет Азербайджан неоднократно оказывал гуманитарную и финансовую помощь по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
«В то же время в Азербайджане был проведен ряд международных мероприятий с целью привлечения политической и финансовой поддержки Палестине. Среди них я хотела бы отметить учредительную конференцию Исламской сети финансовой безопасности с целью оказания помощи Государству Палестина и Донорскую конференцию по поддержке развития города Иерусалима», - сказала она.
Касаясь двустороннего сотрудничества Алиева подчеркнула, что палестинская молодежь получает высшее образование в Азербайджане на основе стипендий, предоставляемыми властями Азербайджана. «Школа, которую Азербайджан построит в Палестине, станет очередным проявлением нашей поддержки палестинскому народу», - добавила она.
Б.Рустамбеков
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