ЕК заметно ухудшила прогнозы по региону Балтии на 2023г

Еврокомиссия прогнозирует по итогам этого года экономический спад во всех трех странах Балтии, тогда как в мае ожидала роста в Латвии и Литве и небольшой рецессии в Эстонии, говорится в осеннем обзоре ЕК.

Значительно ухудшен прогноз для Латвии - снижение на 0,2%, тогда как весной ожидался рост ВВП в 2023 году на 1,4%.

Вместе с тем, в обнародованных в среду материалах ЕК сообщается, что в следующем году ВВП Латвии вырастет на 2,4%.

Инфляция в стране в этом году оценивается на уровне 9,6%, в 2024 году - 3,2%.

Дефицит бюджета Латвии в 2023 году ожидается в размере 3,2% ВВП, в будущем году предполагается его снижение до 3,1% ВВП.

В экономике Литвы Еврокомиссия ожидает в текущем году спада на 0,4%, тогда как в мае прогнозировался рост ВВП на 0,5%. В следующем году ожидается рост на 2,5%. Инфляция в этом году предполагается на уровне 8,8%, в 2024 году - резкое снижение до 2,9%.

Из-за экономического спада уровень безработицы в Литве должен увеличиться до 6,8% в 2023 году (с 6% в 2022 году). В 2024 и 2025 годах по мере ускорения темпа роста ВВП и сокращения предложения рабочей силы, рынок труда, как ожидается, станет более напряженным, что приведет к небольшому снижению уровня безработицы до 6,7% и 6,5% соответственно.

В свою очередь, в отношении Эстонии Еврокомиссия прогнозирует, что в этом году ее экономика упадет на 2,6% (в мае ожидалось снижение ВВП только на 0,4%), а в следующем году вырастет на 1,9%. Инфляция предполагается на уровне 9,4% в 2023 году и 3,5% в 2024 году.

Согласно осенним прогнозам ЕК, в текущем году в экономике Евросоюза ожидается рост на 0,6%, в 2024 году - на 1,3%. Инфляция прогнозируется на уровне 6,5% и 3,5% соответственно.