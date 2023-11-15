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Дальнее зарубежье 15.11.2023 20:40

Южная Корея и США провели военно-воздушные учения над Желтым морем

Боевые самолеты Южной Кореи и США в среду провели учения над Желтым морем, в которых были задействованы два американских стратегических бомбардировщика B-52H, сообщило министерство национальной обороны Республики Корея.

Помимо стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, в учениях приняли участие американские и южнокорейские истребители пятого поколения F-35, а также истребители F-15 и F-16.

"Стратегические бомбардировщики США провели воздушные учения совместно с Республикой Корея, демонстрируя совместную оперативную способность альянса немедленно и решительно реагировать на любую провокацию со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении. Учения прошли спустя месяц после первого в истории прилета американских стратегических бомбардировщиков B-52H на авиабазу в Южной Корее.

В среду КНДР сообщила, что разработала твердотопливные двигатели большой тяги нового типа для баллистических ракет средней дальности.

"Ракетная промышленность КНДР разработала твердотопливные двигатели большой тяги нового типа для баллистических ракет средней дальности, которые имеют важное стратегическое значение, и успешно провела первые наземные реактивные испытания двигателя первой ступени и двигателя второй ступени 11 и 14 ноября соответственно", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

На следующей неделе в южнокорейский порт Пусан ожидается заход американского атомного авианосца USS Carl Vinson.

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Тэги: ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, УЧЕНИЯ


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