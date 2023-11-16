Парламент Испании одобрил кандидатуру Санчеса на пост премьера

Парламент Испании по итогам голосования в четверг утвердил Педро Санчеса на должность премьер-министра страны, сообщает телеканал RTVE. "Голосование завершено: 179 голосов "за", 171 - "против". Санчес - премьер-министр Испании", - передает RTVE. Таким образом, Санчес, возглавляющий правительство с 2018 года, получил возможность остаться на посту премьера на новый срок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».