В ЕК сожалеют о безрезультатности переговоров о разблокировании въезда в Польшу украинских грузовиков

В Брюсселе сожалеют, что до сих пор не удалось найти решения для прекращения протестов польских дальнобойщиков, блокирующих на границе большегрузы из Украины, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц.

"Комиссия сожалеет, что трехсторонние переговоры с участием представителей польского и украинского правительств и протестующих оказались безрезультатными", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил, что накануне на место манифестации на пропускном пограничном пункте выезжала высокопоставленная делегация ЕК во главе с генеральным директором гендиректората по транспорту.

"Идея была в том, чтобы обсудить вопрос с представителями правительства и протестующими. Визит позволил нам на месте понять и оценить в полной мере последствия этой манифестации. Очень длинные очереди стоят на границе. Для водителей большегрузов там сложные условия. И мы очень хорошо понимаем экономические последствия происходящего", - продолжил представитель ЕК.

По его словам, в Брюсселе рассчитывают, что польские и украинские власти продолжат дискуссии и придут к результату.

Польские перевозчики с 6 ноября протестуют на трех КПП на границе с Украиной, требуя от властей ограничить конкуренцию со стороны украинских компаний, восстановив систему разрешений для украинского коммерческого грузового транспорта.

Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь ЕК объяснил: "Мы всегда ясно заявляли и повторяем, что никакая новая система квот и разрешений для большегрузного транспорта невозможна с юридической точки зрения. Это не соответствовало бы соглашению по грузовому транспорту между Европейским союзом и Украиной. Это соглашение было заключено при одобрении государств-членов ЕС".

Это означает, добавил он, что власти государств-членов и Украины должны гарантировать соблюдение положений соглашения, а при возникновении проблем искать практические решения путем диалога.

Ранее польские СМИ сообщали, что протестующие на КПП в Дорохуске, в Гребенне (оба в Люблинском воеводстве) и в Корчовой (Подкарпатское воеводство) выдвигают властям несколько требований, основное из которых - ограничение несправедливой конкуренции со стороны украинских перевозчиков.

"Встреча между представителями польской, украинской и ЕСовской сторон, на которой обсуждался протест, никаких удовлетворительных результатов не принесла", - цитировали СМИ слова одного из организаторов протестов Рафала Меклера.

К протесту польских перевозчиков присоединились и их коллеги из Словакии. Они намерены начать блокаду границы с Украиной в районе населенного пункта Вышне Немецке. Там их также поддержат и поляки.