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Глава спецотряда «Кудс» ВС Ирана пообещал ХАМАС всестороннюю поддержку в борьбе с Израилем

Иран сделает все необходимое, чтобы помочь группировке ХАМАС в ее противостоянии с Израилем, заявил командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эсмаил Каани.

"Мы не отступимся от нашего братского обета, объединяющего нас, и мы уверяем, что сделаем все, что потребуется, в этой исторической битве", - приводит "Аль-Арабийя" выдержки из письма, направленного Каани главе военного крыла ХАМАС Мухаммаду Дейфу.

"Ваши братья из Оси сопротивления едины с вами и не позволят врагу добиться его нечестивых целей в Газе и Палестине", - добавил генерал.

31 октября сообщалось, что Каани, по некоторым данным, ранее в октябре прибыл в Ливан для консультаций с руководством движения "Хезболла". Согласно информации издания Amwaj.media, визит в Бейрут начался через сутки после нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Глава спецотряда "Кудс" проводил встречи с лидерами палестинских группировок, а также с руководством "Хезболлы", передал им послания от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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Тэги: ИРАН, ХАМАС, ПОДДЕРЖКА, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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