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У Берлина пока нет доказательств оказания Ираном помощи ХАМАС в нападении на Израиль - Шольц

Власти Германии пока не располагают достоверными данными о том, что Иран мог оказывать помощь движению ХАМАС в его атаке на Израиль, заявил в четверг бундестагу канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"У нас нет пока прочных доказательств того, что Иран оказывал конкретную оперативную помощь ХАМАС с этим нападением. Но нам ясно одно: без поддержки Ирана в последние несколько лет ХАМАС не был бы способен на это беспрецедентную атаку на израильскую территорию", - приводит слова канцлера телеканал NTV.

При этом он подверг критике реакцию Тегерана на события в регионе. Также Шольц заявил о поддержке Берлином Израиля, выразил готовность оказывать ему такую помощь, какую запросят израильские власти.

Также Шольц сказал, что поддерживает контакт с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который имеет каналы связи с руководством сектора Газа. Канцлер анонсировал разговор в четверг с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, беседу с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом ибн Халифой Аль Тани.

Он добавил, что немецкие власти запретят деятельность ХАМАС и связанных с ним организаций в Германии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ИРАН, ХАМАС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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