ФРГ в 2024 г. впервые за десятилетия нарастит траты на оборону до 2% от ВВП - Шольц

Германия в 2024 году будет тратить на оборону до 2% от ВВП, эта тенденция продолжится в предстоящие годы, сообщил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Упомянув требование НАТО к странам-членам, канцлер заявил, что в этом году Германия впервые за десятилетия инвестирует в оборону 2% от ВВП. Он сказал: "И так же будет в последующие годы и десятилетия", - информирует издание "Шпигель".
Шольц отметил, что в течение многих лет потребностями бундесвера пренебрегали, но теперь этому положен конец. Канцлер также призвал стран Европы сотрудничать для построения эффективной военной промышленности в ФРГ и Европе; по его мнению, при кооперации европейских стран они смогут производить у себя важнейшие системы вооружений и боеприпасы.
В то же время Шольц подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности по обе стороны Атлантического океана остается НАТО.
Номинальный ВВП ФРГ в 2022 году составлял около $4,1 трлн.
В середине февраля НАТО обнародовала данные, согласно которым, несмотря на рост оборонных расходов, около двух третей из 31 союзника по альянсу по-прежнему расходуют менее 2% ВВП на оборону. Странами, оборонные расходы которых значительно превышают 2% ВВП, являются Польша (3,9%), США (3,49%) и Греция (3,01%).
Среди остальных членов альянса, преодолевших двухпроцентную планку, числятся Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Словакия и Великобритания.
Французский министр обороны Себастьян Лекорню заверял, что Франция обеспечит требуемую НАТО пропорцию военных расходов в 2% ВВП в текущем году.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил об ожиданиях, что в 2024 году европейские союзники по НАТО инвестируют в оборону в общей сложности не менее $380 млрд. По его словам, эта сумма впервые составит 2% от их совокупного ВВП.
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