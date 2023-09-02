Шольц заявил, что возврата Германии к атомной энергии не будет

Германия не будет возобновлять использование ядерной энергии, сделает ставку на возобновляемые источники энергии, заявил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Тема с ядерной энергией в Германии - закрыта. Всякому, кто захочет построить новую АЭС, понадобится 15 лет, 15 - 20 млрд евро за каждую станцию", - приводит его слова Associated Press (AP).
Он уточнил, что вместе с прекращением использования Германией атомной энергии начался демонтаж соответствующей инфраструктуры, и что повторное применение этого вида энергии потребует новых АЭС. Шольц добавил, что в будущем энергетические потребности ФРГ будут удовлетворять из возобновляемых источников, включая солнце и ветер.
AP напоминает, что на этой неделе в Свободной демократической партии Германии (СвДП), входящей в правящую коалицию, одобрили положение, согласно которому надо "прекратить демонтаж АЭС, которые еще можно использовать". В СвДП подчеркивали, что сохранение этих мощностей является единственным способом для страны сохранить стабильность при любом развитии ситуации.
ФРГ объявила о планах поэтапного отказа от ядерной энергетики еще в 2011 году. Осенью прошлого года, когда конфликт на Украине ограничил доступ к энергии в Европе, Германия решила продлить работу атомных электростанций "Изар 2" (Isar 2), "Неккарвестхайм 2" (Neckarwestheim 2) и "Эмсланд" (Emsland) на несколько месяцев, но максимум до середины апреля 2023 года.
Эти три АЭС обеспечивали электричеством свыше 10 млн домохозяйств страны, то есть примерно четверть населения.
В апреле Германия, как и планировалось, прекратила работу последних трех АЭС.
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана
Азербайджанские военные перехватили ударный БПЛА ВС Армении
Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
ANAMA направит свыше 1 млн манатов на закупку микроавтобусов
Топливные компании Эстонии предупредили о повышении цен на газ осенью при сокращении его потребления
Наццентр гидрометеорологии Азербайджана закупит оборудования и ПО на 1,2 млн манатов
Алиев выделил средства на вознаграждения за высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде студентов и Европейском летнем юношеском фестивале
Алиев распорядился выделить 1 млн манатов Управлению мусульман Кавказа
Страны ЕС в I полугодии экспортировали в Азербайджан духов и туалетной воды на 8,6 млн евро
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС