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Дальнее зарубежье 14.07.2023 17:41

Шольц считает временным взлет популярности ультраправых в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что растущая популярность крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) сойдет на нет к следующим федеральным выборам, сообщает в пятницу Associated Press.

"Я уверен, что результаты AfD на следующих федеральных выборах будут не сильно отличаться от результатов на предыдущем голосовании", - заявил Шольц журналистам во время ежегодной летней пресс-конференции в Берлине.

Канцлер заявил, что планирует добиться подобного снижения популярности ультраправых через политику, которая "даст гражданам достаточно причин для веры в светлое будущее".

Последние опросы общественного мнения показывают, что AfD поддерживают около 20% респондентов - больше, чем Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Шольца.

На выборах 2021 году "Альтернатива" получила 10,3% голосов, а на выборах в 2017 году - 12,6%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, УЛЬТРАПРАВЫЕ


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