Помощь Украине не является войной с Россией - Шольц

Германия, Франция и Польша намерены наращивать помощь Украине, но это не означает, что эти страны находятся в состоянии войны с Россией, заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц.
"Мы поддерживаем Украину, но мы не находимся в состоянии войны с Россией (...) Сейчас мы обсуждали то, как мы можем больше помочь Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском.
Он также заявил, что участники переговоров договорились приобретать оружие для Украины на международных рынках, наращивать поставки артиллерии.
"Мы также хотим воспользоваться доходами от замороженных в ЕС российских активов, направить их на приобретение оружия, чтобы помочь Украине", - добавил Шольц.
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