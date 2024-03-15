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Помощь Украине не является войной с Россией - Шольц

Германия, Франция и Польша намерены наращивать помощь Украине, но это не означает, что эти страны находятся в состоянии войны с Россией, заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы поддерживаем Украину, но мы не находимся в состоянии войны с Россией (...) Сейчас мы обсуждали то, как мы можем больше помочь Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском.

Он также заявил, что участники переговоров договорились приобретать оружие для Украины на международных рынках, наращивать поставки артиллерии.

"Мы также хотим воспользоваться доходами от замороженных в ЕС российских активов, направить их на приобретение оружия, чтобы помочь Украине", - добавил Шольц.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, УКРАИНА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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