Goodyear Tire & Rubber закроет два завода в Германии

Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. остановит работу двух производственных предприятий в Германии в рамках плана реорганизации бизнеса в регионе EMEA, сообщает MarketWatch.

Заводы в Фюрстенвальде и Фульде будут закрыты для снижения производственных затрат, что приведет к сокращению около 1,75 тыс. рабочих мест.

В мае компания заявляла о том, что объемы производства на предприятии в Фульде будут сокращены примерно на 50%.

В Германии у компании есть еще три производственные площадки, расположенные в Ханау, Ризе и Виттлихе.

Также Goodyear Tire сообщила, что стремится достичь ежегодной экономии примерно в $60 млн к концу 2025 года, $100 млн - в 2026 году и $120 млн - в 2027 году.

Котировки акций Goodyear выросли на 0,9% в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась почти на 40% (до $4 млрд), фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 35%.