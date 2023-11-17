Прокуратура Сеула требует 5 лет тюрьмы для главы Samsung по делу о слиянии Cheil и Samsung C&T

Южнокорейская прокуратура требует пятилетнего тюремного заключения для председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Джэёна (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён), обвиняемого в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании ценами акций.

Прокуратура также требует оштрафовать главу Samsung на 500 млн вон ($386,6 тыс.).

Обвинения связаны с делом о слиянии Cheil Industries Inc. и Samsung C&T, пишет газета The Korea Times.

Слияние двух компаний в 2015 году прошло в форме обмена акциями из расчета три бумаги Samsung C&T за одну акцию Cheil. Это позволило Ли Джэёну, владевшему 23,2% Cheil, стать крупнейшим акционером Samsung C&T, де-факто холдинговой компанией Samsung Group.

В прокуратуре считают условия обмена акций несправедливыми, поскольку выручка Samsung C&T превышала доходы Cheil в 5,5 раза.

Глава Samsung отвергает все обвинения. Разбирательства по этому делу ведутся уже три года, и решение суда ожидается в ближайшие месяцы.

Ли Джэён, внук основателя Samsung, был официально назначен председателем правления компании в октябре 2022 года. До этого он занимал пост заместителя председателя правления Samsung, но фактически возглавлял ее с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи перенес сердечный приступ и оказался прикованным к постели. Все ключевые решения Samsung в последние годы принимались только с согласия Ли Джэёна.

Ли Кун Хи, сын основателя Samsung, умер в октябре 2020 года.

В январе 2021 года суд приговорил Ли Джэёна к 2,5 годам тюремного заключения по обвинению в даче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Однако он был освобожден досрочно спустя несколько месяцев - в августе 2021 года.

Акции Samsung подешевели на 0,4% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 31%.