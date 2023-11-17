Премьер Индии призвал развивающиеся страны объединиться для решения вызовов из-за конфликта Израиля с ХАМАС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал лидеров развивающихся стран объединиться ввиду новых вызовов из-за военного конфликта Израиля и группировки ХАМАС на Ближнем Востоке, сообщает Associated Press.

"Пришло время для стран "глобального Юга" объединиться ради всеобщего блага", - сказал Моди, выступая на саммите "Голос глобального Юга".

Он отметил, что Индия осудила атаку группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, но также она выступает против смертей мирных жителей в секторе Газа. По его словам, для урегулирования конфликта необходимы диалог и дипломатия.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11,5 тыс. человек.