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Внешняя политика 17.11.2023 14:04

Азербайджан открыл пятый Торговый дом в Китае

«Торговый дом Азербайджана» открылся в китайском городе Сиань провинции Шэньси, сообщает посольство Азербайджана в Китае.

Это пятый по счету ТД Азербайджана, открытый в Китае.

Торговый дом в Сиане расположен на площади 600 кв. метров.

В ТД представлена продукция, производимая в Азербайджане под брендом «Made in Azerbaijan». В частности, в ТД представлены чай, фруктовые соки, вина, бренди, другие алкогольные напитки, безалкогольные напитки и консервы.

В ТД, который расположен в деловой части города Сиань, помимо производимой продукции также демонстрируются материалы о туристическом потенциале Азербайджана, культурном наследии, экономических возможностях и инвестиционном климате.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТД, КИТАЙ


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