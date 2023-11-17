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Регион 17.11.2023 14:25

ЕАБР выделит Армении $100 млн кредита на поддержку госбюджета

Евразийский банк развития предоставит Армении кредит в размере $100 млн для поддержки государственного бюджета страны.

Правительство Армении на заседании в пятницу одобрило проект соглашения с ЕАБР "О предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития", сообщил корреспондент "Интерфакса".

В правительстве отмечают, что общая потребность в финансировании в текущем году составляет 745,2 млрд драмов (примерно $1,85 млрд), из которых 65,2% запланировано покрыть за счет заемных средств из внутренних источников, 34,8% - за счет внешних кредитов.

ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Армения и Кыргызстан.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАБР, БЮДЖЕТ, КРЕДИТ

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