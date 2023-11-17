Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Госагентства водного хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о ряде мер, связанных с обеспечением деятельности Госагентства водного хозяйства.

Согласно указу, утвержденоя положение и структура Агентства.

На основании указа при Агентстве создается Госслужба контроля за использованием и охраной вод (на базе Гидрогеолого-мелиоративной службы и Управления по контролю за водопользованием и охраной вод ОАО «Мелиорация и водное хозяйство»).

Штат аппарата Агентства составит 170 человек, Службы государственного контроля за использованием и охраной вод – 146 человек (в том числе 51 человек для аппарата Службы, 95 - для региональных отделов).

Кроме этого, согласно указу, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» будет реорганизовано и преобразовано в Региональную водомелиоративную службу, ОАО «Азерсу» - в Объединенную службу водоснабжения крупных городов, Научно-исследовательский институт мелиорации – в Научно-исследовательский институт воды и мелиорации, Объединенное руководство строящихся мелиоративных и ирригационных объектов – в Объединенное руководство строящихся объектов, Госинститут «Azdovsuteslayihe» и дочернее предприятие «Азерсу» НИПИ «Sukanal» - в Проектный институт водно-мелиоративного комплекса.

Служба госконтроля за использованием и охраной вод в соответствии с деятельностью будет определять правила использования водных объектов и их охраны, лимиты водопользования, нормативные правовые акты, предусматривающие санитарно-гигиенические, экологические, гидрогеологические, гидрологических, технологических требований в области использования и охраны водных объектов, а также осуществляет госконтроль за режимом использования территории водоохранных зон и соблюдением других требований водного хозяйства, мониторинг воды и водохозяйственных объектов.

ПЮЛ «Региональная водомелиоративная служба» - оказывать услуги в области мелиорации и ирригации, эксплуатации и охраны государственных мелиоративных и ирригационных систем, эксплуатации водохранилищ, каналов и трубопроводов в районах и городах Азербайджана, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира и Ширвана, а также будет заниматься обеспечением потребителей водой для хозяйственно-питьевых, промышленных и других целей, обработкой и сбросом дождевых и сточных вод.

Снабжением воды для хозяйственно-питьевых, производственных и других целей, а также очисткой дождевых и сточных вод в крупных городах - Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир и Ширван, будет заниматься Объединенная служба водоснабжения крупных городов.

Кабмину страны поручено в течение 4 месяцев подготовить проект положения о Службе госконтроля за использованием и охраной воды при Госагентстве и представить его президенту страны.

Минфину, в свою очередь, поручается обеспечить финансирование Госагентства и его структур, из средств, предусмотренных в госбюджете на текущий год.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде