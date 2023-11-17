Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 72.90 -3.76 Brent 77.42 -3.76

Транспорт и связь 17.11.2023 18:01

Казахстан готов передать свои морпорты в частное управление

Казахстан готов передать в трастовое управление частной компании два своих порта - Актау и Курык, если будет обеспечена их загрузка, сообщил министр транспорта Марат Карабаев.

"У нас есть два ключевых порта (Актау и Курык - ИФ). Мы готовы передать их в трастовое управление любой частной компании, если будет подходящая частная компания", - сообщил Карабаев в ходе "круглого стола" по глобальным инвестициям в Астане.

По его словам, в ведомстве рассматривали также продажу акций, если "возникнет концепция "вези или плати" (ship-or-pay, схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно перевозку оплатить - ИФ).

"Если будет обеспечена загрузка портов, мы готовы передать их частному сектору", - добавил министр.

В Казахстане два порта - Курык и Актау.

Порт Курык расположен на линии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в 90 км от областного центра Актау. Порт располагает паромным комплексом (с железнодорожным и автомобильным причалами), ориентированным на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и ряда других грузов. Проектная мощность порта составляет 6 млн тонн грузов в год.

В составе порта Актау - сухогрузный терминал мощностью 2,5 млн тонн в год, зерновой терминал (способен отгружать на суда до 4 тыс. тонн зерна в сутки), шесть нефтеналивных причалов совокупной мощностью 12 млн тонн в год и паромный комплекс пропускной способностью 2 млн тонн грузов в год.

АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" находится под управлением государственной транспортно-логистической компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги").

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПОРТЫ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Токаев поручил сделать из морских портов Казахстана ведущий хаб Каспийского моря

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az