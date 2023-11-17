Казахстан готов передать свои морпорты в частное управление

Казахстан готов передать в трастовое управление частной компании два своих порта - Актау и Курык, если будет обеспечена их загрузка, сообщил министр транспорта Марат Карабаев.
"У нас есть два ключевых порта (Актау и Курык - ИФ). Мы готовы передать их в трастовое управление любой частной компании, если будет подходящая частная компания", - сообщил Карабаев в ходе "круглого стола" по глобальным инвестициям в Астане.
По его словам, в ведомстве рассматривали также продажу акций, если "возникнет концепция "вези или плати" (ship-or-pay, схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно перевозку оплатить - ИФ).
"Если будет обеспечена загрузка портов, мы готовы передать их частному сектору", - добавил министр.
В Казахстане два порта - Курык и Актау.
Порт Курык расположен на линии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в 90 км от областного центра Актау. Порт располагает паромным комплексом (с железнодорожным и автомобильным причалами), ориентированным на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и ряда других грузов. Проектная мощность порта составляет 6 млн тонн грузов в год.
В составе порта Актау - сухогрузный терминал мощностью 2,5 млн тонн в год, зерновой терминал (способен отгружать на суда до 4 тыс. тонн зерна в сутки), шесть нефтеналивных причалов совокупной мощностью 12 млн тонн в год и паромный комплекс пропускной способностью 2 млн тонн грузов в год.
АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" находится под управлением государственной транспортно-логистической компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги").
Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Госагентства водного хозяйства
В Турции стартуют международные учения «Doğu Akdeniz-2023» с участием спецназа ВМС Азербайджана
МВД Азербайджана в январе-октябре изъяло наркотических средств на 264,5 млн манатов
Минобразования направит 5 млн манатов на строительство школы на северо-западе Азербайджана
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Повстанцы в Мьянме заявили о захвате портового города у Бенгальского залива, о попытках военных отбить его
Лагард видит необходимость в создании аналога SEC в ЕС, предлагает расширить полномочия ESMA
Пашинян обсудил с председателем ПА ОБСЕ урегулирование отношений Армении и Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире