Повстанцы в Мьянме заявили о захвате портового города у Бенгальского залива, о попытках военных отбить его

Альянс антиправительственных группировок в Мьянме заявил, что военные пытаются вернуть назад портовой город Пауктау, захваченный повстанцами на берегу Бенгальского залива в штате Ракхайн, сообщает Channel News Asia.

"После того, как мы захватили утром полицейский участок в городе, военные атаковали Пауктау с вертолетов, а также открыли огонь из орудий корабля ВМС", - говорилось в сообщении альянса, состоящего из "Армии Аракана", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии национального демократического альянса Мьянмы".

Повстанцы также утверждали, что позднее военные вошли в город и нападали на гражданских лиц.

В свою очередь местные СМИ передали, что город взяли бойцы "Армии Аракана", а жители Пауктау спасались от них бегством. Пауктау находится примерно в 500 км к северо-западу от самого крупного города Мьянмы - Янгона.

Между тем повстанцы из числа народа чин заявили, что захватили минимум два лагеря военных на границе штата Чин с Индией.

27 октября альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. В альянсе уверяли, что заняли несколько городов и более 100 военных постов, заявляли о том, что перерезали ключевые торговые пути между Мьянмой и КНР.

Накануне представитель правящего Государственного административного совета генерал-майор Зо Ми Тун заявил, что антиправительственные группировки также наступают в штате Ракхайн на западе страны и в штате Кая на юго-востоке.