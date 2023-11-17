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Дальнее зарубежье 17.11.2023 22:15

В Италии прошла забастовка против бюджета, принятого правительством

Массовые протесты против принятого правительством бюджета, прошли в пятницу в Италии, сообщает агентство ЭФЭ.

"Десятки тысяч рабочих приняли участие в маршах и демонстрациях в разных городах, включая Рим и Флоренцию, - информирует ЭФЭ. Это первая из пяти запланированных забастовок, в которой участвуют сотрудники сфер транспорта, образования и здравоохранения".

Забастовку организовали два крупнейших профсоюза страны - Всеобщая итальянская конфедерация труда и Итальянский союз труда. По мнению членов профсоюзов, власти Италии предпринимают недостаточно усилий для улучшения положения рабочих и граждан страны в целом, так как цены на продовольствие в Италии продолжают расти.

По данным профсоюзов, которые приводит ЭФЭ, наибольшее число участников составили работники транспортного сектора: на призывы выйти на забастовку откликнулись "100% рабочих портов и до 80% сотрудников в сфере логистики".

Профсоюзы также отметили высокий уровень участия среди госслужащих, преподавателей, ученых и курьеров.

Кроме того, забастовка затронула студенческие сообщества Флоренции и Перуджи: на центральные площади этих городов вышли по меньшей мере 60 тыс. студентов.

Ожидалось, что протест продлится восемь часов, но министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини ограничил время четырьмя часами: с 9:00 до 13:00.

Ранее правительство Италии одобрило бюджет на следующий год в размере 24 млрд евро, который, в частности, предусматривает меры поддержки граждан с низким и средним доходом.

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Тэги: ИТАЛИЯ, БЮДЖЕТ, ЗАБАСТОВКА


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