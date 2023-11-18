Страны АТЭС должны использовать технологический и экономический прогресс для раскрытия потенциала АТР - декларация саммита

Для решения экономических проблем и для того, чтобы раскрыть огромный потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) необходимо активно использовать технологический и экономический прогресс, говорится в итоговой декларации саммита АТЭС, прошедшего 16-17 ноября в Сан-Франциско.

"Сегодня мы сталкиваемся с другим и динамичным набором экономических проблем. Мы должны использовать технологический и экономический прогресс, чтобы продолжать раскрывать огромный потенциал и потрясающую динамику во всем нашем регионе, стимулировать экономический рост, а также решать все экологические проблемы, включая изменение климата", - говорится в документе.

В нем отмечается, что участники форума "подтвердили решимость обеспечить свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду".

Они выступили за сохранение открытости рынков и устранению сбоев в цепочках поставок, экономическую интеграцию в регионе "рыночным образом", в том числе посредством работы над "зоной свободной торговли в рамках Азиатско-Тихоокеанской повестки дня".

В декларации говорится, что участники саммита "подтвердили важность основанной на правилах многосторонней торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация (ВТО)". Они отметили необходимость реформы ВТО для улучшения всех ее функций, включая "выстраивание к 2024 году полностью функционирующей системы разрешения всех споров, доступной для всех членов организации".

В документе отмечается, что всем странам необходимы более интенсивные усилия для ускорения перехода на чистую энергетику "с глобальным нулевым уровнем выбросов парниковых газов".

В связи с этим участники напомнили об обязательстве поэтапно отказаться от неэффективных субсидий на ископаемое топливо (...), признавая при этом важность "предоставления нуждающимся основных энергетических услуг". Они завили, что будут "продолжать и поощрять усилия по утроению мощности возобновляемых источников энергии во всем мире с помощью существующих целевых показателей и политики".

Они обязались "полностью реализовать дорожную карту продовольственной безопасности на период до 2030 года, подчеркнули важность более активного участия женщин в экономическом процессе, в том числе в руководящих звеньях.

В документе подчеркивается также важность "принятия практических мер и единому подходу для совместной борьбы с трансграничной коррупцией и отказа в убежище коррупционерам и их незаконным активам".

"Эта декларация и наше сотрудничество на протяжении всего года, когда США принимали саммит, являются примером нашей общей приверженности укреплению лидерства АТЭС и ее статуса в качестве ведущего форума экономического сотрудничества в АТР", - отмечается в ней.