На саммите АТЭС обсуждали ситуацию в Газе и Украину, несмотря на призывы исключить геополитику - заявление США

На саммите АТЭС в Сан-Франциско обсудили украинский вопрос и ситуацию в секторе Газа, несмотря на призывы не касаться геополитики, говорится в заявлении страны-председателя США.
В заявлении отмечается, что ряд участников отказался от включения в итоговую декларацию политических оценок, поскольку "они не считают АТЭС форумом для обсуждения геополитических вопросов".
"Большинство участников подчеркнули необходимость достижения справедливого и прочного мира, основанного на принципах устава ООН, включая территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Украины", - говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что на саммите состоялся обмен мнениями о продолжающемся кризисе в Газе. Министры поделились своими соответствующими позициями.
В Баку опровергли причастность азербайджанской стороны к ранению армянского военнослужащего
Гасанов понаблюдал за процессом уничтожения подразделениями ПВО Азербайджана воздушных целей условного противника
Алиев поздравил Султана Омана по случаю национального праздника
Страны ЕС в январе-сентябре увеличили поставки нефтепродуктов в Азербайджан в 1,4 раза
Госбюджет Азербайджана за 10 мес. исполнен с дефицитом в 218 млн манатов
Традиционный ужин на День благодарения в США за год подешевел на 4,5%
Военный Ми-8 разбился в Узбекистане, экипаж погиб
Поставки духов и туалетной воды в Азербайджан за 9 мес. выросли на 38%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире