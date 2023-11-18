На саммите АТЭС обсуждали ситуацию в Газе и Украину, несмотря на призывы исключить геополитику - заявление США

На саммите АТЭС в Сан-Франциско обсудили украинский вопрос и ситуацию в секторе Газа, несмотря на призывы не касаться геополитики, говорится в заявлении страны-председателя США.

В заявлении отмечается, что ряд участников отказался от включения в итоговую декларацию политических оценок, поскольку "они не считают АТЭС форумом для обсуждения геополитических вопросов".

"Большинство участников подчеркнули необходимость достижения справедливого и прочного мира, основанного на принципах устава ООН, включая территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Украины", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что на саммите состоялся обмен мнениями о продолжающемся кризисе в Газе. Министры поделились своими соответствующими позициями.