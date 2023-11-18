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Дальнее зарубежье 18.11.2023 09:30

На саммите АТЭС обсуждали ситуацию в Газе и Украину, несмотря на призывы исключить геополитику - заявление США

На саммите АТЭС в Сан-Франциско обсудили украинский вопрос и ситуацию в секторе Газа, несмотря на призывы не касаться геополитики, говорится в заявлении страны-председателя США.

В заявлении отмечается, что ряд участников отказался от включения в итоговую декларацию политических оценок, поскольку "они не считают АТЭС форумом для обсуждения геополитических вопросов".

"Большинство участников подчеркнули необходимость достижения справедливого и прочного мира, основанного на принципах устава ООН, включая территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Украины", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что на саммите состоялся обмен мнениями о продолжающемся кризисе в Газе. Министры поделились своими соответствующими позициями.

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Тэги: США, АТЭС, САММИТ, ГЕОПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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