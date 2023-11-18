Алиев назначил новых министра оборонной промышленности и заместителя секретаря Совбеза Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Мадата Газанфар оглу Гулиева от должности министра оборонной промышленности страны, сообщает сайт главы азербайджанского лидера. Другим распоряжением Алиева Мадат Гулиев назначен заместителем секретаря Совета безопасности Азербайджана. Президент также освободил Вугара Валех оглу Мустафаева от должности замминистра оборонной промышленности Азербайджана, назначив его министром оборонной промышленности. В.Алиев

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