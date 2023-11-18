Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 72.90 -3.76 Brent 77.42 -3.76

Внутренняя политика 18.11.2023 10:20

Алиев назначил новых министра оборонной промышленности и заместителя секретаря Совбеза Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Мадата Газанфар оглу Гулиева от должности министра оборонной промышленности страны, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

Другим распоряжением Алиева Мадат Гулиев назначен заместителем секретаря Совета безопасности Азербайджана.

Президент также освободил Вугара Валех оглу Мустафаева от должности замминистра оборонной промышленности Азербайджана, назначив его министром оборонной промышленности.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАЗНАЧЕНИЯ, МИНИСТР


Похожие новости


Сменились главы ряда управлений в Минналогов Азербайджана Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Южную Корею и почетного консула в Харьков Глава Азербайджана поменял глав исполнительных властей ряда районов республики Глава администрации президента Азербайджана верит в эффективность новых назначений в правительстве Президент Азербайджана произвел ряд дипломатических назначений Назначен исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджана Посол Азербайджана в Южной Корее получил новое назначение в Австралии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az