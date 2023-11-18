Участие в демонстрации против Санчеса в Мадриде приняли 170 тыс. человек

Около 170 тыс. человек приняли участие в акции протеста против действий премьера Испании Педро Санчеса в Мадриде в субботу, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на данные властей страны.
Со своей стороны, организаторы демонстрации насчитали 1 млн участников.
Ранее сообщалось, что среди участников акции были глава Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо и лидер партии "Голос" Сантьяго Абаскаль.
Демонстранты выражали недовольство решением Санчеса разработать закон об амнистии лидеров каталонских сепаратистов. На такой шаг премьер пошел в обмен на согласие депутатов-каталонцев поддержать его коалицию. В итоге Санчес ранее на этой неделе получил на голосовании в парламенте достаточно голосов, чтобы сформировать новое правительство.
Политические оппоненты Санчеса принципиально против амнистии лидеров движения за независимость Каталонии. Кроме того, по их мнению, в данном случае правительству и парламенту нельзя отменять решения испанских судов.
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